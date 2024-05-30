Кадыров загадал загадку на миллион рублей своим подписчикам

К посту прикреплена видеозапись, на которой запечатлен разговор Кадырова и лидеров двух государств. При этом глава Чечни отметил, что участвующие в конкурсе должны дать развернутый ответ в комментариях к публикации. Еще одним условием является репост данной видеозаписи в запрещенной социальной сети или в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Кадыров заверил, что некоторые приближенные к нему лица знают детали этой личной беседы.

Ранее глава Чечни встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, а также с наследным принцем Нассером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

