Кадыров загадал загадку на миллион рублей своим подписчикам

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выплатить миллион рублей тому, кто отгадает, что ему сказали на личной встрече президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Кадыров провел встречу с Путиным и пригласил его в Чечню

К посту прикреплена видеозапись, на которой запечатлен разговор Кадырова и лидеров двух государств. При этом глава Чечни отметил, что участвующие в конкурсе должны дать развернутый ответ в комментариях к публикации. Еще одним условием является репост данной видеозаписи в запрещенной социальной сети или в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Кадыров заверил, что некоторые приближенные к нему лица знают детали этой личной беседы.

Ранее глава Чечни встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, а также с наследным принцем Нассером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УзбекистанВладимир ПутинЧечня

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