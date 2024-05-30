Кадыров загадал загадку на миллион рублей своим подписчикам
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выплатить миллион рублей тому, кто отгадает, что ему сказали на личной встрече президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.
К посту прикреплена видеозапись, на которой запечатлен разговор Кадырова и лидеров двух государств. При этом глава Чечни отметил, что участвующие в конкурсе должны дать развернутый ответ в комментариях к публикации. Еще одним условием является репост данной видеозаписи в запрещенной социальной сети или в своем Telegram-канале.
Помимо этого, Кадыров заверил, что некоторые приближенные к нему лица знают детали этой личной беседы.
Ранее глава Чечни встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, а также с наследным принцем Нассером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru