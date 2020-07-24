Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США
Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приглашение госсекретарю США Майку Помпео, которому ранее предлагал приехать в его родовое село и обсудить санкции. Отныне глава Госдепа включён во все санкции, которые есть в республике, заявил глава региона.
По словам Кадырова, санкции, в частности, предусматривают блокировку счетов Помпео, передаёт РИА ФАН.
Таким образом власти Чечни ответили на персональные санкции, которые Госдепартамент США ввёл против Кадырова и членов семьи. Чеченский лидер подчеркнул, что его включили в список, хотя он не был обвинён в судебном порядке, и поинтересовался, почему под санкциями оказались его жена и дочери.
Ранее Кадыров в ответ на санкции США опубликовал своё фото с пулемётами и подписью «Мы принимаем бой!».
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