Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приглашение госсекретарю США Майку Помпео, которому ранее предлагал приехать в его родовое село и обсудить санкции. Отныне глава Госдепа включён во все санкции, которые есть в республике, заявил глава региона.

По словам Кадырова, санкции, в частности, предусматривают блокировку счетов Помпео, передаёт РИА ФАН.

Таким образом власти Чечни ответили на персональные санкции, которые Госдепартамент США ввёл против Кадырова и членов семьи. Чеченский лидер подчеркнул, что его включили в список, хотя он не был обвинён в судебном порядке, и поинтересовался, почему под санкциями оказались его жена и дочери.