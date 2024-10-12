Кадыров встретился с полпредом президента в СКФО

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Грозном с полномочным представителем президента в СКФО Юрием Чайкой. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.

«В обсуждении ряда актуальных социально-экономических вопросов приняли участие и представители нашей команды», — подчеркнул Кадыров.

Темами встречи стали в том числе достижение Чечней высоких показателей в различных сферах, планы дальнейшего развития республики, реализация ряда крупных проектов. Кадыров поблагодарил Чайку за визит.

«Уверен, что наши совместные усилия приведут к еще большим положительным изменениям в жизни наших граждан», — добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров пообщался в Грозном с кинорежиссером Никитой Михалковым.

