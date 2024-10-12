Кадыров встретился с полпредом президента в СКФО
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Грозном с полномочным представителем президента в СКФО Юрием Чайкой. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.
«В обсуждении ряда актуальных социально-экономических вопросов приняли участие и представители нашей команды», — подчеркнул Кадыров.
Темами встречи стали в том числе достижение Чечней высоких показателей в различных сферах, планы дальнейшего развития республики, реализация ряда крупных проектов. Кадыров поблагодарил Чайку за визит.
«Уверен, что наши совместные усилия приведут к еще большим положительным изменениям в жизни наших граждан», — добавил глава Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров пообщался в Грозном с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru