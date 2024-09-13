Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Кинорежиссеру Никите Михалкову присвоено почетное звание Заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Михалков посетил Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Он отметил, что с теплотой относится к городу, и назвал Чечню родиной своего кинематографа.
«Было приятно вспомнить, что его первая художественная картина "Свой среди чужих, чужой среди своих" была снята 50 лет назад именно в нашей республике. Мы хорошо пообщались. Никита Сергеевич вспомнил некоторые рабочие и казусные моменты при съемках... в Грозном», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни поблагодарил Михалкова за «однозначно твердую патриотическую позицию» и поддержку, которую кинодеятель оказывает президенту Владимиру Путину.
Ранее Никита Михалков заявил, что российское кино переживает значительный подъем, а отечественные фильмы соответствуют восприятию мира зрителя в стране, напоминает 360.ru.
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