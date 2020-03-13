Программу фестиваля «Крымская весна» ограничат из-за коронавируса

Массовые мероприятия, планируемые в рамках фестиваля «Крымская весна», могут ограничить в целях безопасности на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По данным агентства, решается вопрос о проведении концерта, при этом все торжественные мероприятия должны состоятся. Как заявил Аксенов, на полуострове в настоящее время стараются ограничивать проведение мероприятий с участием 2-3 тысяч человек.

Фестиваль проходит в республике в шестой раз. Его проводят ежегодно 18 марта, в день проведения референдума по присоединению Крыма к РФ.



