Программу фестиваля «Крымская весна» ограничат из-за коронавируса
Массовые мероприятия, планируемые в рамках фестиваля «Крымская весна», могут ограничить в целях безопасности на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
По данным агентства, решается вопрос о проведении концерта, при этом все торжественные мероприятия должны состоятся. Как заявил Аксенов, на полуострове в настоящее время стараются ограничивать проведение мероприятий с участием 2-3 тысяч человек.
Фестиваль проходит в республике в шестой раз. Его проводят ежегодно 18 марта, в день проведения референдума по присоединению Крыма к РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Биатлонист Фуркад заявил о завершении спортивной карьеры
- Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
- Пассажиры РЖД смогут вернуть «невозвратные» билеты
- РФ с 16 марта ограничит авиаперелеты со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
- ВОЗ назвала Европу главным рассадником коронавируса в мире