Кадыров прокомментировал слова папы римского о чеченцах

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», — сказал глава региона.

По словам главы Чечни, чеченцы не начинают бой без предложения мира. Политик также пристыдил папу Франциска за то, что тот не знает про отношение мусульман к противнику.

Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость на Украине якобы проявляют служащие в ВС РФ буряты и чеченцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные высказывания являются запредельным извращением истины.

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что заявления папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацелены на раскол российского общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

