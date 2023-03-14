Кадыров призвал военных «не раскидывать по соцсетям» внутренние проблемы

По словам Кадырова, участники СВО должны понимать: «всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки». Как отметил глава Чечни, в боевой обстановке неизбежно «рвется там, где тонко».

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! <...> Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения», — считает Кадыров.

Политик указал, что становятся героями и получают награды военные, которые «не плачут на камеру» и преодолевают все преграды, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, Кадыров призвал не верить прозападным медиа, выставляющим российскую армию в невыгодном свете.

«Если все в ее рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что Россия придерживается обдуманной и щадящей стратегии в ходе спецоперации, пишет Ura.ru.

