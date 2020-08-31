Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения, а также обратился к белорусам на фоне не прекращающихся массовых протестных акций, призвав их поддержать действующего главу государства, пишет Ura.ru.

Кадыров считает, что «успешная и мудрая» политика Лукашенко сделала Белоруссию «одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве». Но эти результаты ценят не все, и «некоторые силы» пытаются разрушить мир и порядок в республике, написал чеченский лидер в своем-телеграм-канале.

По словам Лукашенко, чеченцы на собственном примере знают, насколько разрушительны подобные лозунги.

«Я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», - высказался Кадыров.

По официальным данным белорусских властей, новые президентские выборы с результатом в 80,1% выиграл Лукашенко. Оппозиция во главе с экс-кандидатом Светланой Тихановской не признаёт результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Больше трёх недель по всей Белоруссии продолжаются массовые акции протеста.

Как пишет «Газета.ру», помощник президента Белоруссии Николай Латышенок отверг возможность переговоров с оппозицией, но допустил диалог с инициативными группами и напомнил о планах по изменению Конституции республики.

