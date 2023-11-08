Кадыров пригрозил увольнением чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка

По словам главы Чечни, выполняется кропотливая работа по популяризации чеченского языка. Он добавил, что первые познания о родном языке дети должны получать от родителей. Кадыров посетовал на то, что сейчас в детсадах и в школах учат русскому языку и это зачастую поощряется родителями. Дети при этом начинают думать на русском языке, отметил чеченский лидер. «У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», — заявил он.

Финал конкурса, посвященного чеченскому языку, проходил в три этапа. Конкурсанты должны были выполнить четыре задания: написать о том, как они пришли к чеченскому языку, ответить на вопросы и выполнить задания на знание чеченских слов, назвать изображенный на фото предмет на чеченском языке, составить кроссворды и перевести произведения на чеченский язык.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

