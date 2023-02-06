Кадыров пригрозил Польше денацификацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров задался вопросом, что будет, если после успешного окончания спецоперации на Украине, начнется процесс демилитаризации Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача, который заявил, что Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.