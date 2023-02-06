Кадыров пригрозил Польше денацификацией
Глава Чечни Рамзан Кадыров задался вопросом, что будет, если после успешного окончания спецоперации на Украине, начнется процесс демилитаризации Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача, который заявил, что Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.
«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве. Ведь после Украины на карте Польша!», - написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что такое намерение есть «лично у него» и подчеркнул, что поляки не зря «спохватились».
Кризис на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам Моравецкого, конфликт завершится, когда силы РФ решат покинуть территорию Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Кадыров пригрозил Польше денацификацией
- Эрдоган объявил в Турции траур до 12 февраля
- СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
- Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
- Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
- Генсек ООН заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются
- РАМТ сообщил о кончине Виктора Цымбала
- Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской
- В «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой
- Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru