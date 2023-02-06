Кадыров пригрозил Польше денацификацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров задался вопросом, что будет, если после успешного окончания спецоперации на Украине, начнется процесс демилитаризации Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача, который заявил, что Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.

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«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве. Ведь после Украины на карте Польша!», - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что такое намерение есть «лично у него» и подчеркнул, что поляки не зря «спохватились».

Кризис на Украине может привести к третьей мировой войне, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам Моравецкого, конфликт завершится, когда силы РФ решат покинуть территорию Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПольшаУкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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