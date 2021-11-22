Кадыров предрек России беспредел и анархию

«В конце концов, в России или должно быть полное равноправие, или она скатится до беспредела и анархии», - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя критику этого законопроекта различных публичных лиц.

В частности, Кадыров обвинил Соловьева, Попова, Шевченко, Миронова и других, негативно высказавшихся о законопроекте, в отсутствии личного мнения и дальновидности.

Глава Чечни указал на то, что в РФ происходит множество преступлений, а национальность преступника в СМИ указывается «только если в деле замешаны кавказцы». Он призвал указывать национальность каждого преступника, чтобы таким образом прояснилось, кто чаще других нарушает законы.





