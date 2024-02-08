Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах

По его словам, поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством истинного лидерства Алиева. Кадыров указал, что опыт и умение принимать сложные решения делают Алиева незаменимой фигурой в политической и социальной жизни Азербайджана.

Глава Чечни отметил, что Алиев трудится над укреплением дипломатических связей со странами-партнерами, в частности, с Россией.

В Азербайджане завершились внеочередные президентские выборы. По данным ЦИК, Алиев лидирует, набирая 92,1% голосов после обработки данных с почти 55% участков.

Ильхам Алиев занимает пост главы Азербайджана с 2003 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

