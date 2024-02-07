Ильхам Алиев с отрывом лидирует на выборах президента Азербайджана
7 февраля 202418:31
Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll Oracle Advisory Group.
Компания провела опрос из 63 тысяч избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. Участки закрылись в 18:00 по московскому времени.
Ильхам Алиев занимает пост главы Азербайджана с 2003 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru