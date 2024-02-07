Ильхам Алиев с отрывом лидирует на выборах президента Азербайджана

Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll Oracle Advisory Group.

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Компания провела опрос из 63 тысяч избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. Участки закрылись в 18:00 по московскому времени.

Ильхам Алиев занимает пост главы Азербайджана с 2003 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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