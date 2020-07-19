Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить его извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского «определиться со своей позицией» подтвердить ранее принесенные им извинения. Об Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — предупредил Кадыров.

Он отметил, что ответ потребуется держать «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова», пишет Газета.ru.