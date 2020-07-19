Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить его извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского «определиться со своей позицией» подтвердить ранее принесенные им извинения. Об Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — предупредил Кадыров.
Он отметил, что ответ потребуется держать «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова», пишет Газета.ru.
Глава Чечни отметил, что ранее Зеленский обладал честью извиниться, признав вину.
«Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!», — призвал Кадыров украинского президента.
Напомним, выяснение отношений между Кадыровым и Зеленским касается кадров с плачущим после молитвы главой Чечни в одном из шоу студии «Квартал 95». Украинский президент принес извинения мусульманам за видео в апреле 2019 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru