Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил вознаграждение в 250 тысяч долларов за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине, объявленном в розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
Ранее ФБР внесло российского предпринимателя в список «самых разыскиваемых преступников» и объявило о награде за сведения, которые приведут к его аресту, отмечает RT. Пригожина подозревают во «вмешательстве в выборы» 2016 года.
«Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики пошутил, что готов «без зазрения совести» получить вознаграждение от американских властей, но только наличными, поскольку иностранные счета Кадырова заморожены из-за санкций, сообщает Ura.ru.
«Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича», — заявил глава Чечни.
Кроме того, Кадыров «в качестве доказательств» опубликовал совместное фото с Пригожиным.
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