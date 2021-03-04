Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине

Ранее ФБР внесло российского предпринимателя в список «самых разыскиваемых преступников» и объявило о награде за сведения, которые приведут к его аресту, отмечает RT. Пригожина подозревают во «вмешательстве в выборы» 2016 года.

«Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики пошутил, что готов «без зазрения совести» получить вознаграждение от американских властей, но только наличными, поскольку иностранные счета Кадырова заморожены из-за санкций, сообщает Ura.ru.

«Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича», — заявил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров «в качестве доказательств» опубликовал совместное фото с Пригожиным.

