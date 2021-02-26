«Шоу». Пригожин прокомментировал попадание в список разыскиваемых ФБР россиян
Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян, является шоу, сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд" в соцсети «ВКонтакте».
Комментируя информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, Пригожин отметил, что основная идея проходящей в США операции «Охота на ведьм» - это российская угроза.
«Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», - добавил Пригожин.
Бизнесмен добавил, что своими действиями ФБР пытается прикрыть «неподъёмный груз проблем», под которым находится американское общество, в том числе разворовывание бюджета США олигархами и политиками.
Ранее Пригожин не исключил подачу иска в суд против Цукерберга после блокировки личных аккаунтов в соцсетях Twitter и Facebook.
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