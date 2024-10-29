Кадыров пообещал Украине возмездие после атаки на университет спецназа в Гудермесе

«Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», - заявил Кадыров.

Он добавил, что поручил всем чеченским командирам, находящимся на передовой, не брать в плен противника, а уничтожать. Кадыров также отметил, что «чеченец свое всегда возвращает домой».

ВСУ атаковали РУС в Гудермесе 29 октября в 6:30 утра. После этого загорелась крыша пустующего здания на территории РУС. В результате инцидента никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



