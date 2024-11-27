Кадыров получил награду за вклад в развитие Чеченской Республики
Чеченский лидер Рамзан Кадыров стал победителем в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона» Финансового университета при правительстве России. Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что награда была передана главе Грозного Хас-Магомеду Кадырову. По мнению чеченского лидера, новая награда стала признанием результативности проводимых преобразований и быстрых темпов развития чеченской столицы.
Вместе с тем глава Чечни отметил, что власти региона продолжат работу на благо республики, а награда стимулирует на последующие активные действия.
Ранее главе отдела обеспечения безопасности главы Чечни 16-летнему Адаму Кадырову вручили орден Кадырова — высшую награду республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru