Кадыров получил награду за вклад в развитие Чеченской Республики

Чеченский лидер Рамзан Кадыров стал победителем в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона» Финансового университета при правительстве России. Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.

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Кадыров отметил, что награда была передана главе Грозного Хас-Магомеду Кадырову. По мнению чеченского лидера, новая награда стала признанием результативности проводимых преобразований и быстрых темпов развития чеченской столицы.

Вместе с тем глава Чечни отметил, что власти региона продолжат работу на благо республики, а награда стимулирует на последующие активные действия.

Ранее главе отдела обеспечения безопасности главы Чечни 16-летнему Адаму Кадырову вручили орден Кадырова — высшую награду республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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