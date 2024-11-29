Кадыров показал изображение Путина на троне с цитатой о России

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале изображение президента России Владимира Путина, сидящего на троне в парадной форме военнослужащего.

На картинке, предположительно созданной с помощью нейросети, Путин изображен с медалями и эполетами, а позади него пылают языки пламени.

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В дополнение к изображению звучит аудиоряд, в котором можно услышать цитату Путина: «А вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете глазом моргнуть».

Кадыров подписал картинку словами: «Россия — мощь!», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Владимир ПутинРамзан Кадыров

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