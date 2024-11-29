Кадыров показал изображение Путина на троне с цитатой о России
29 ноября 202423:37
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале изображение президента России Владимира Путина, сидящего на троне в парадной форме военнослужащего.
На картинке, предположительно созданной с помощью нейросети, Путин изображен с медалями и эполетами, а позади него пылают языки пламени.
В дополнение к изображению звучит аудиоряд, в котором можно услышать цитату Путина: «А вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете глазом моргнуть».
Кадыров подписал картинку словами: «Россия — мощь!», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru