Кадыров побеждает на выборах главы Чечни
20 сентября 202111:23
По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней, на выборах главы Чеченской Республики побеждает Рамзан Кадыров. Он набрал, по данным ЦИК РФ, 99,7% голосов.
Его соперники не набирают и одного процента голосов избирателей: у Исы Хаджимурадова («Справедливая Россия – За правду») 0,15%, у Халида Накаева (КПРФ) - 0,12%.
Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011 года.
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20 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru