Кадыров побеждает на выборах главы Чечни

По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней, на выборах главы Чеченской Республики побеждает Рамзан Кадыров. Он набрал, по данным ЦИК РФ, 99,7% голосов.

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Его соперники не набирают и одного процента голосов избирателей: у Исы Хаджимурадова («Справедливая Россия – За правду») 0,15%, у Халида Накаева (КПРФ) - 0,12%.

Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011 года.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВыборыЧечняРамзан Кадыров
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