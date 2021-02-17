Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби пожелания от Путина

Президент республики Чечня Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему устное послание от президента России Владимира Путина. Об этом Кадыров заявил на своем странице в "ВКонтакте".

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По словам Кадырова, Путин высоко ценит "продуктивный и многоплановый характер" отношений между ОАЭ и РФ. Кроме того, президент поблагодарил наследного принца за помощь жителям северокавказского региона во время пандемии: тогда Эмираты передали региону средства индивидуальной защиты.

По словам Кадырова, Путин напомнил о важности взаимодействия стран в борьбе с пандемией. Ранее стало известно, что вакцина "Спутник V", произведенная в РФ, была зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПутинКоронавирусОАЭРамзан Кадыров
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