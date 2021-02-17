Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби пожелания от Путина

По словам Кадырова, Путин высоко ценит "продуктивный и многоплановый характер" отношений между ОАЭ и РФ. Кроме того, президент поблагодарил наследного принца за помощь жителям северокавказского региона во время пандемии: тогда Эмираты передали региону средства индивидуальной защиты.

По словам Кадырова, Путин напомнил о важности взаимодействия стран в борьбе с пандемией. Ранее стало известно, что вакцина "Спутник V", произведенная в РФ, была зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях.