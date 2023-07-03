Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи в соцсетях о своей болезни.

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Также не подтвердилась информация об исчезновении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем», — заявил чеченский лидер. На видео Кадыров и Делимханов сидят и пьют чай.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Кадыров якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.

Ранее глава Чечни рассказал об уничтожении под Кременной в Луганской республике диверсионно-разведывательной группы украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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