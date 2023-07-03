Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова
3 июля 202304:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи в соцсетях о своей болезни.
Также не подтвердилась информация об исчезновении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем», — заявил чеченский лидер. На видео Кадыров и Делимханов сидят и пьют чай.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Кадыров якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.
Ранее глава Чечни рассказал об уничтожении под Кременной в Луганской республике диверсионно-разведывательной группы украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru