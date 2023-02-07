Кадыров опроверг слухи о нахождении на Мальдивах

Как отметил глава Чечни, пресс-секретарь Ильман Вахидов сообщил, что некоторые СМИ «отправили» руководителя республики на Мальдивы.

«Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся», — подчеркнул Кадыров.

Политик добавил, что не в его правилах «управлять регионом издалека»: Кадыров находится дома и продолжает работать в своей резиденции.

