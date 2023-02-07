Кадыров опроверг слухи о нахождении на Мальдивах
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о том, что политик находится за границей. Соответствующее видео Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Чечни, пресс-секретарь Ильман Вахидов сообщил, что некоторые СМИ «отправили» руководителя республики на Мальдивы.
«Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся», — подчеркнул Кадыров.
Политик добавил, что не в его правилах «управлять регионом издалека»: Кадыров находится дома и продолжает работать в своей резиденции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- На Украине на три месяца продлили военное положение
- Кадыров опроверг слухи о нахождении на Мальдивах
- Сальдо: Украинские власти вывозят ценности из музея Херсона
- Иран опроверг информацию о совместном с Россией строительстве завода по производству дронов
- В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
- Украина запросит истребители на Мюнхенской конференции
- СМИ: Американские конгрессмены-республиканцы выступили за передачу части Украины России
- В Москве и Красноярске задержали четырех вербовщиков из запрещенной террористической группировки
- Медведев назвал «хотелками» заявления о «корейском сценарии» для Украины
- Источник: Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru