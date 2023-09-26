«Про семью нельзя»: Кадыров сделал предупреждение Собчак
Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за желание написать на него заявление в СК из-за избиения «сжигателя Корана» Никиты Журавеля.
Собчак приводит слова Кадырова в пересказе, так как разговор не записывался.
По словам журналистки, глава региона спросил ее, почему она трогает его семью и его сына.
«Про него (главу Чечни) можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение», - приводит она слова руководителя региона.
Ранее в этом же разговоре Кадыров заявил Собчак, что его сын Адам ударил Журавеля после того, как глава Чечни вышел из кабинета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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