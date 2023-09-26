«Про семью нельзя»: Кадыров сделал предупреждение Собчак

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за желание написать на него заявление в СК из-за избиения «сжигателя Корана» Никиты Журавеля.

Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля

Собчак приводит слова Кадырова в пересказе, так как разговор не записывался.

По словам журналистки, глава региона спросил ее, почему она трогает его семью и его сына.

«Про него (главу Чечни) можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение», - приводит она слова руководителя региона.

Ранее в этом же разговоре Кадыров заявил Собчак, что его сын Адам ударил Журавеля после того, как глава Чечни вышел из кабинета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры