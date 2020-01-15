Кадыров оказался временно нетрудоспособным
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявило своей временной нетрудоспособности. Он временно возложил свои обязанности на руководителя республиканского правительства Муслима Хучиева. Распоряжение появилось на сайте главы Чечни и правительства региона.
Обязанности переданы Хучиеву задним числом - с 13 января 2020 года.
Исходя из статьи Конституции Чечни, ссылка на которую обозначена в документе, глава республики временно складывает полномочия по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.
В феврале 2019 года Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева по той же причине.
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