Кадыров одобрил назначение своей дочери на пост вице-премьера Чечни

По словам главы Чечни, данное предложение было озвучено председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым..

Кадыров указал на весомый вклад его дочери на деятельность Министерства культуры региона и отметил ее значительный опыт работы.

Ранее сообщалось, что аккаунт 15-летнего сына главы Чечни Адама заблокирован в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

