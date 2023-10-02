Кадыров одобрил назначение своей дочери на пост вице-премьера Чечни
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал предложение назначить его дочь Айшат на должность вице-премьера региона.
По словам главы Чечни, данное предложение было озвучено председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым..
Кадыров указал на весомый вклад его дочери на деятельность Министерства культуры региона и отметил ее значительный опыт работы.
Ранее сообщалось, что аккаунт 15-летнего сына главы Чечни Адама заблокирован в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru