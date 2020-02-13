Кадыров объяснил назначение родственников на высокие посты

Кадыров при этом объяснил, что оба племянника сначала хорошо зарекомендовали себя на прежних местах работы.

Назначенный главой Минспорта Чечни 23-летний Хамзат Кадыров ранее возглавлял Курчалоевский район республики. 30-летний Ибрагим Закриев был мэром Грозного, а теперь возглавляет администрацию главы и правительства Чечни.

Рамзан Кадыров при этом отметил, что у него более сотни родственников по мужской линии, но далеко не все чиновники. 97% из них , по выражению главы Чечни, «рядовой состав с оружием в руках».

