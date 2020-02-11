СМИ: Племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни
Новым руководителем Совета безопасности Чеченской республики стал племянник её главы Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Об этом сообщили сразу несколько интернет-изданий, ссылаясь на запись в Instagram двоюродного брата Рамзана Кадырова Турпалали Ибрагимова - префекта Шалинского района.
«Искренне поздравляю... с назначением на новую должность», — написал Ибрагимов. Однако сейчас страница с постом Ибрагимова, где появилась информация о назначении племянника главы Чечни, не загружается, отмечает Газета.ру.
До последнего времени Хамзат Кадыров руководил Курчалоевским районом республики. Племяннику Рамзана Кадырова 23 года, уточняет «Свободная пресса».
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