СМИ: Племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

Новым руководителем Совета безопасности Чеченской республики стал племянник её главы Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Об этом сообщили сразу несколько интернет-изданий, ссылаясь на запись в Instagram двоюродного брата Рамзана Кадырова Турпалали Ибрагимова - префекта Шалинского района.

«Искренне поздравляю... с назначением на новую должность», — написал Ибрагимов. Однако сейчас страница с постом Ибрагимова, где появилась информация о назначении племянника главы Чечни, не загружается, отмечает Газета.ру.

До последнего времени Хамзат Кадыров руководил Курчалоевским районом республики. Племяннику Рамзана Кадырова 23 года, уточняет «Свободная пресса».

