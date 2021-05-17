Кадыров назвал себя «проектом Путина»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает себя «пехотинцем» и «проектом» президента России Владимира Путина.

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Отвечая на вопрос в прямом эфире в Instagram, Кадыров подчеркнул, что является избранным главой Чечни, а все связанные с восстановлением и безопасностью республики достижения — в основном заслуга президента.

«Поэтому я всегда говорю и сейчас повторяюсь, можете сказать, что я проект Путина, пехотинец Путина, я раб Всевышнего и слуга народа», — заявил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни отметил, что является верным соратником главы государства, который доверяет ему. Также Кадыров подчеркнул, что его действия не противоречат религии, «и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента».

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ТЕГИ:ЧечняВладимир Путин
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