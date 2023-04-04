Кадыров назвал провокацией ситуацию с митингами против строительства мечети в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией и попыткой «внести раскол между гражданами одной страны» ситуацию вокруг митингов против строительства мечети в Москве. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что москвичи вышли на акцию протеста из-за слухов о строительстве мечети и религиозного центра в районе Косино-Ухтомский. При этом председатель местной религиозной организации мусульман столицы «Милость» Марат Алимов заявил, что не видел подтверждающих планы строительства документов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кадыров обратил внимание, что любые проблемы можно решить дипломатическим путем, однако в вопросе возможного возведения мечети началось «нарочитое и активное раскачивание».
«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом! <...> Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм ... Вот где русская земля сегодня нуждается в защите и в настоящих мужчинах!» — написал политик.
Как отметил Кадыров, Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, которую защищают все граждане независимо от нации и веры. При этом в столице возникла «открытая провокация», зачинщики которой действуют в угоду интересам Запада. По мнению главы Чечни, подстрекателей следует мобилизовать, «чтобы выплеснули всю злость на врага», либо судить как информационных диверсантов.
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