Кадыров назвал провокацией ситуацию с митингами против строительства мечети в Москве

Ранее стало известно, что москвичи вышли на акцию протеста из-за слухов о строительстве мечети и религиозного центра в районе Косино-Ухтомский. При этом председатель местной религиозной организации мусульман столицы «Милость» Марат Алимов заявил, что не видел подтверждающих планы строительства документов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кадыров обратил внимание, что любые проблемы можно решить дипломатическим путем, однако в вопросе возможного возведения мечети началось «нарочитое и активное раскачивание».

«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом! <...> Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм ... Вот где русская земля сегодня нуждается в защите и в настоящих мужчинах!» — написал политик.

Как отметил Кадыров, Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, которую защищают все граждане независимо от нации и веры. При этом в столице возникла «открытая провокация», зачинщики которой действуют в угоду интересам Запада. По мнению главы Чечни, подстрекателей следует мобилизовать, «чтобы выплеснули всю злость на врага», либо судить как информационных диверсантов.

