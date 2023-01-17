Кадыров назвал неуместным сравнение спецоперации на Украине с мировой войной
Называть конфликт на Украине новой мировой войной неуместно, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что во время прямого эфира на одной из социальных площадок рассказал о ходе спецоперации и указал, что ряд экспертов необоснованно пытаются навязать происходящему на Украине статус мирового конфликта.
«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал политик.
Кроме того, глава Чечни указал, что западные страны передают Украине старую технику, которая не представляет существенной угрозы для российских военных, пишет «Свободная пресса». Как отметил Кадыров, Россия — «великая ядерная держава» и может противостоять НАТО «и даже всему миру», сообщает телеканал «360».
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