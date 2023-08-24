Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы
24 августа 202319:05
Президент России Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу в небе над Тверской областью, в которой предположительно погиб основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», - рассказал Путин.
Он также выразил соболезнования семьям погибших, и добавил, что расследование происшествия будет проводиться тщательным образом.
Ранее политолог Константин Калачев в в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что граждане России могут создать в стране культ Пригожина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru