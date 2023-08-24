Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы

Президент России Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу в небе над Тверской областью, в которой предположительно погиб основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

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«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», - рассказал Путин.

Он также выразил соболезнования семьям погибших, и добавил, что расследование происшествия будет проводиться тщательным образом.

Ранее политолог Константин Калачев в в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что граждане России могут создать в стране культ Пригожина.

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Фото: telegram.org
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