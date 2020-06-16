Грузия заподозрила россиянина в подготовке убийства телеведущего, оскорбившего Путина

Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина России по подозрению в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии (на фото). Об этом сообщил гендиректор оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ник Гварамия, у которого сейчас работает Габуния.

Главу «Рустави 2» и журналиста Габунию обвинили в гомосексуальной связи

Как пишет Ura.ru, власти Грузии узнали о планах россиянина от украинских правоохранительных органов. Покушение якобы готовилось из-за заявлений Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. В июне 2019 года Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес российского лидера. Позже он был уволен.

По данным «Эхо Кавказа», задержанный — 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Коков.

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ФОТО: www.uaportal.com
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