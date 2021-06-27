Кадыров дал согласие баллотироваться на новый срок

«Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов Чеченской Республики и моих коллег из «Единой России», — сказал Кадыров.

Как отметил глава региона, он не собирается тратить время на предвыборные обещания и агитации, а будет принимать конкретные меры для роста благополучия народа.

На днях президент России предложил Кадырову пойти на новый срок главы Чечни.

Путин подчеркнул, что при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны.

