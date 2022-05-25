Кабмин РФ продлило на 90 дней поставку газа в адрес группы «Газпром Германия»
25 мая 202220:40
Правительство РФ приняло решение продлить на 90 дней поставки газа с завода «Ямал СПГ» в адрес группы Gazprom Germania. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В апреле власти ФРГ распорядились передать холдинг Gazprom Germania в управление Федерального сетевого агентства. В качестве ответа власти РФ в мае ввели санкции против Gazprom Germania, чем запретили сделки, платежи и другие операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru