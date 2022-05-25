Кабмин РФ продлило на 90 дней поставку газа в адрес группы «Газпром Германия»

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В апреле власти ФРГ распорядились передать холдинг Gazprom Germania в управление Федерального сетевого агентства. В качестве ответа власти РФ в мае ввели санкции против Gazprom Germania, чем запретили сделки, платежи и другие операции.



