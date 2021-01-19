Кабмин РФ не поддержал полный запрет продажи спиртного в домах ночью
Российское правительство подготовило отрицательное заключение на проект закона о полном запрете продажи спиртных напитков в ночное время в многоквартирных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— следует из заключения.
Ранее правовое управление Госдумы отмечало, что положения законопроекта не согласованы с действующим законодательством, а предлагаемое время запрета — с 23:00 до 10:00 — необоснованно.
Ранее в Госдуме отреагировали на предложение замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что полностью согласен с этой инициативой.
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