Кабмин РФ не поддержал полный запрет продажи спиртного в домах ночью

Российское правительство подготовило отрицательное заключение на проект закона о полном запрете продажи спиртных напитков в ночное время в многоквартирных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— следует из заключения.

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Ранее правовое управление Госдумы отмечало, что положения законопроекта не согласованы с действующим законодательством, а предлагаемое время запрета — с 23:00 до 10:00 — необоснованно.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что полностью согласен с этой инициативой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:МагазиныАлкоголь
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