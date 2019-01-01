Кабмин продлил продовольственное эмбарго на 2020 год

Правительство России продлило на 2020 год продовольственное эмбарго в ответ на санкции для стран Евросоюза, США и Украины, сообщает РИА Новости. Кабмин внес соответствующие изменения в постановление о мерах по реализации указов президента Российской Федерации, которые касались, в том числе, продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада.

Ранее, 24 июня, президент России продлил действие продовольственного эмбарго на год - до 31 декабря 2020 года.

Напомним, запрет на ввоз определённой продовольственной продукции из стран Европы, применивших антироссийские санкции, был введён в 2014 году.

Ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.

