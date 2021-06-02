Кабмин предложил расширить санкции за нарушение прав граждан России
Правительство России предложило распространить действие санкций за нарушение прав россиян на всех иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в думской базе данных.
Согласно действующему законодательству, санкционные меры предусмотрены только против граждан США. За нарушение прав россиян американцам может грозить запрет на въезд в Россию, арест активов на территории страны, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, отмечает Ura.ru.
«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
При этом уточняется, что поправки не предусматривают расширения санкций против некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории России.
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