Кабмин поручил сохранить резервные койки для пациентов с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коечного фонда для коронавирусных больных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 5 июня текущего года. В документе указывается, что решение принято на случай начала второй волны распространения коронавируса.
Ранее Минздрав России утвердил и передал в регионы новые методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости COVID-19 и первоначальной причины в статистике смертности от коронавируса. Согласно документу, случаи протекания коронавируса без симптомов предложено расценивать как носительство и не включать их ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности от COVID-19.
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