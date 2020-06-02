Кабмин поручил сохранить резервные койки для пациентов с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коечного фонда для коронавирусных больных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 5 июня текущего года. В документе указывается, что решение принято на случай начала второй волны распространения коронавируса.

Ранее Минздрав России утвердил и передал в регионы новые методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости COVID-19 и первоначальной причины в статистике смертности от коронавируса. Согласно документу, случаи протекания коронавируса без симптомов предложено расценивать как носительство и не включать их ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности от COVID-19.



