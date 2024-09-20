Кабмин опубликовал список стран, чья политика противоречит российским ценностям

Российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые, по мнению властей, навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 сентября, было опубликовано на портале правовой информации.

В список вошли 47 стран, включая США, Великобританию, Украину, Германию и Австрию.

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Документ утвержден в соответствии с указом президента от 19 августа, который предусматривает гуманитарную поддержку для тех, кто разделяет российские традиционные ценности.

Указ также позволяет гражданам из этих стран получить разрешение на временное проживание в России без необходимости сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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