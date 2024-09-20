Кабмин опубликовал список стран, чья политика противоречит российским ценностям

Документ утвержден в соответствии с указом президента от 19 августа, который предусматривает гуманитарную поддержку для тех, кто разделяет российские традиционные ценности.

Указ также позволяет гражданам из этих стран получить разрешение на временное проживание в России без необходимости сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, передает «Радиоточка НСН».