Кабмин объявил, что доступ к Instagram ограничат на территории РФ

Доступ к социальной сети Instagram ограничат по требованию Генпрокуратуры на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

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Отмечается, что правительство РФ больше не будет обновлять свой профиль на платформе, все новости кабмина будут продолжать публиковаться в Telegram-канале и «Вконтакте».

С требованием по ограничению доступа к соцсети в Роскомнадзор обратилась Генпрокуратура, которая также попросила суд признать экстремистской организацией компанию Марка Цукерберга Meta, владеющую Instagram, Facebook и мессенджером WhatsApp.

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