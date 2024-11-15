Кабмин Германии подтвердил телефонный разговор Шольца и Путина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц действительно провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба германского кабмина.
Отмечается, что Шольц осудил спеоперацию России на Украине и призвал российского президента положить конец конфликту и вывести войска.
«Канцлер призвала Россию провести переговоры с Украиной с целью справедливого и прочного мира, а также указал на непоколебимую решимость Берлина поддерживать Киев столько, сколько необходимо», - говорится в сообщении.
Также в кабмине ФРГ указали, что Шольц заранее созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен поговорить с ним после беседы с Путиным.
Ранее Шольц поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились «работать над возвращением мира в Европу», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru