Кабмин Германии подтвердил телефонный разговор Шольца и Путина

Отмечается, что Шольц осудил спеоперацию России на Украине и призвал российского президента положить конец конфликту и вывести войска.

«Канцлер призвала Россию провести переговоры с Украиной с целью справедливого и прочного мира, а также указал на непоколебимую решимость Берлина поддерживать Киев столько, сколько необходимо», - говорится в сообщении.

Также в кабмине ФРГ указали, что Шольц заранее созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен поговорить с ним после беседы с Путиным.

Ранее Шольц поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились «работать над возвращением мира в Европу», сообщает «Свободная пресса».

