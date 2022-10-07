Кабмин ФРГ подтвердил, что Шольц против применения атомного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц последовательно выступает против возможного использования ядерного оружия. С таким комментарием выступил представитель пресс-службы кабинета министров ФРГ после заявления президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по России.
При этом представитель уточнил, что конкретной позиции именно по заявлению Зеленского пока не сформулировано. Украинский лидер призвал НАТО нанести «превентивные удары» по РФ, а не «ждать её ядерных ударов» в ходе дистанционного выступления в Институте Лоуи в Австралии.
Позднее пресс-служба президента Украины уточнила, что тот не имел в виду ядерный удар по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «призывом к началу мировой войны». По мнению Пескова, отвечать за это должны США и Великобритания, которые фактически «руководят действиями Киева».
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