СМИ: Силовики пришли с обыском в дом мэра Оренбурга
Сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыск в доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом ТАСС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Других подробностей пока не приводится.
А ранее стало известно, что в Подмосковье по подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель мэра Химок Юрий Ваулин. Его подозревают в причинении ущерба на сумму в 5 миллионов рублей. Отмечается, что в местах жительства и работы Юрия Ваулина в администрации округа, а также руководителя коммерческой организации, которая фигурирует в материалах заведенного уголовного дела, прошли обыски.
Напомним, в администрации городского округа Химки Ваулин курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта.
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