СМИ: Силовики пришли с обыском в дом мэра Оренбурга

Сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыск в доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом ТАСС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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