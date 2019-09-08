К 18 часам явка на выборах губернатора Петербурга составила 23,69%
8 сентября20:39
К 18.00 (мск) явка нa выборaх губернатора Санкт-Петербурга составила 23,69%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городского избиркома Аллу Егорову.
Жители Северной столицы сегодня выбирают губернатора среди трех кандидатов. Так, на пост петербуржского губернатора претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонов от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".
Ранее стало известно, что по данным на 18.00 (мск) явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 17,2%.
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ФОТО: pxhere.com
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