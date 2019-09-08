Глава МГИК: явка на выборах в Москве к 18 часам составила 17,2%

Явка на выборах депутатов в Московскую городскую думу по данным на 18.00 (мск) составила 17,2%. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, пишет «Говорит Москва».

Ожидается, что итоговая явка составит порядка 22%.

Кроме того, по данным на 19.00 (мск) сделали свой выбор около 90% зарегистрированных электронных избирателей, сообщает издание.

Напомним, окончaтельный список кaндидaтов в депутaты столичного пaрлaментa включaет 225 человек. В Москве открыты более 3,6 тыс. избирaтельных учaстков для голосовaния, также в трех округах идет эксперимент с электронным голосованием.

