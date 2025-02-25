Известный украинский актёр Алексей Самойленко погиб в зоне СВО
25 февраля 202518:27
Украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), погиб в зоне СВО. Об этом сообщило местное издание «Главком» со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко.
Уточняется, что актер погиб 19 февраля.
Самойленко было 28 лет. Он поступил на службу в ВСУ в 2022 году.
Самойленко принимал участие в различных театральных проектах, а также снимался в телевизионных шоу и фильмах. Известность он получил после съемок в сериалах «Прогулка в пустоту» и «Доктор Вера», Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru