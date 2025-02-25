Известный украинский актёр Алексей Самойленко погиб в зоне СВО

Самойленко было 28 лет. Он поступил на службу в ВСУ в 2022 году.

Самойленко принимал участие в различных театральных проектах, а также снимался в телевизионных шоу и фильмах. Известность он получил после съемок в сериалах «Прогулка в пустоту» и «Доктор Вера», Telegram-канал «Радиоточка НСН».





