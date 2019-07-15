Известны подробности ДТП с кортежем Владимира Зеленского. Видео
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского стали участниками ДТП с автобусами, которые перевозили детей в Запорожской области. Как сообщает Ura.ru, президент в момент чрезвычайного происшествия не находился в авто.
В Управлении государственной охраны Украины уточнили, что в аварии действительно участвовал микроавтобус Volkswagen Transporter из президентского кортежа. В автомобилях находился личный состав Управления государственной охраны Украины, поясняют argumenti.ru.
Как сообщает Газета.ру, в сети уже опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что на месте происшествия сильно затруднено дорожное движение.
Ранее в воскресенье сообщалось, что три авто из президентского кортежа в попытке обогнать колонну автобусов с детьми попали в ДТП. Как сообщает Москва 24, в результате сами машины получили серьезные повреждения, а один из автобусов съехал в кювет.
О сходстве и различиях двух президентов – российского Владимира Путина и украинского Владимира Зеленского – рассказал профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов. В эфире НСН он указал на то, что помочь найти сходство в действиях двух глав государств – России и Украины – поможет история.
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