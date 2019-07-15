Известны подробности ДТП с кортежем Владимира Зеленского. Видео

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского стали участниками ДТП с автобусами, которые перевозили детей в Запорожской области. Как сообщает Ura.ru, президент в момент чрезвычайного происшествия не находился в авто.

В Управлении государственной охраны Украины уточнили, что в аварии действительно участвовал микроавтобус Volkswagen Transporter из президентского кортежа. В автомобилях находился личный состав Управления государственной охраны Украины, поясняют argumenti.ru.

Как сообщает Газета.ру, в сети уже опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что на месте происшествия сильно затруднено дорожное движение.