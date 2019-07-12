Профайлер рассказал, почему Зеленскому не стать вторым Путиным
Профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов рассказал в эфире НСН, почему не считает Зеленского «начинающим» Путиным.
Президент Укрaины Влaдимир Зеленский принял решение сaмостоятельно протестировaть готовность мостa через Днепр, сообщaет ТAСС. Укрaинский лидер откроет мост, проехaв по нему нa КaмAЗе, сообщили в его офисе. Журнaлисты обрaтили внимaние нa то, что некоторое время нaзaд тaким же обрaзом президент России Влaдимир Путин открыл Крымский мост.
Интернет-пользователи отмечают в соцсетях, что Зеленский старается быть похожим на российского лидера, пишет Газета.ру.
О сходстве и различиях двух президентов – российского Владимира Путина и украинского Владимира Зеленского – рассказал профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов. В эфире НСН он указал на то, что помочь найти сходство в действиях двух глав государств – России и Украины – поможет история.
«По одному совпадению я бы не сравнивал Зеленского с Путиным. Рынок PR-приемов достаточно ограничен. Я бы искал всегда первоисточник: кто в истории сделал нечто подобное ранее? Надо учитывать, что президенты делают те PR-ходы, которые придумывают их кабинеты – у них такая работа», - заявил эксперт.
Илья Степанов указал также на психофизические различия глав государств, которые не позволят украинскому президенту стать похожим на российского.
«С точки зрения особенностей нервной системы, Путин и Зеленский очень отличаются. У них манера построения речи, коммуникации совершенно разная. Владимир Путин ориентирован внутрь себя. У него есть «внутренний референт». Российский президент действует через внутреннее принятие решений. Владимир Зеленский ориентирован на других. Ему проще действовать через взаимодействие с кем-то.
Жестикуляция. Четкая, чеканящая, ритмообразующая – у Путина. Достаточно широкая, подвижная, не оформленная за счет того, что очень быстрый поток мыслей – у Зеленского.
Сдержанная, я бы сказал, ригидная мимика у Путина. Неудержимая, живая мимика у Зеленского» - рассказал российский профайлер.
Ранее Илья Степанов указал в эфире НСН о недовольстве экс-президента Украины Петра Порошенко во время подписания законодательного решения о безвизовом въезде украинцев в страны ЕС.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Малахова назвали врагом Украины и внесли в базу «Миротворец»
- Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ
- Родительский комитет поддержал идею просвещения родителей школьников
- «Алиготе» против ЛГБТ. Грузинские виноделы потребовали извинений от директора телеканала «Рустави-2»
- Аналитик: Скидки на газ для Молдавии невыгодны России