Президент Укрaины Влaдимир Зеленский принял решение сaмостоятельно протестировaть готовность мостa через Днепр, сообщaет ТAСС. Укрaинский лидер откроет мост, проехaв по нему нa КaмAЗе, сообщили в его офисе. Журнaлисты обрaтили внимaние нa то, что некоторое время нaзaд тaким же обрaзом президент России Влaдимир Путин открыл Крымский мост.

Интернет-пользователи отмечают в соцсетях, что Зеленский старается быть похожим на российского лидера, пишет Газета.ру.

О сходстве и различиях двух президентов – российского Владимира Путина и украинского Владимира Зеленского – рассказал профайлер первого профессионального агентства по выявлению лжи «Алибинет.ру» Илья Степанов. В эфире НСН он указал на то, что помочь найти сходство в действиях двух глав государств – России и Украины – поможет история.

«По одному совпадению я бы не сравнивал Зеленского с Путиным. Рынок PR-приемов достаточно ограничен. Я бы искал всегда первоисточник: кто в истории сделал нечто подобное ранее? Надо учитывать, что президенты делают те PR-ходы, которые придумывают их кабинеты – у них такая работа», - заявил эксперт.