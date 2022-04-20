«Известия»: Возраст госслужащих могут увеличить до 70 лет
Депутаты Госдумы в мае могут принять правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить допустимый возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти, до 70 лет. Об этом сообщают «Известия».
Сейчас находиться на гражданской службе можно с 18 до 65 лет.
Отмечается, что решение об изменении допустимого возраста может быть принято правительством с согласия самих граждан. К тому же в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправления уже подтвердили информацию о готовности рассмотреть новые нормы в мае.
В правительстве отмечают, что такая мера позволит сохранить на государственной службе высококвалифицированных специалистов.
Ранее президент России Владимир Путин несколько раз предлагал увеличить допустимый возраст для госслужащих. Так, в январе 2021 года он внес в Госдуму закон, позволяющий назначенным главой государства чиновникам работать на своих должностях без ограничения по возрасту.
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